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Могут ли призвать из запаса для участия в военных спецоперациях?

Могут ли призвать из запаса для участия в военных спецоперациях?

Ранним утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По словам президента, это вынужденная мера, чтобы защитить жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также предупредить угрозу со стороны НАТО.

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