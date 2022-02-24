Могут ли призвать из запаса для участия в военных спецоперациях?

Ранним утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По словам президента, это вынужденная мера, чтобы защитить жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также предупредить угрозу со стороны НАТО.
Ранним утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По словам президента, это вынужденная мера, чтобы защитить жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также предупредить угрозу со стороны НАТО.
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