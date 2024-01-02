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На Украине направлен в суд второй эпизод дела по формуле "Роттердам+"

На Украине направлен в суд второй эпизод дела по формуле "Роттердам+"

Второй эпизод дела "Роттердам+" о переплате потребителями на Украине по счетам за электроэнергию более 500 миллионов долларов в период с 2018 по 2019 год был направлен в суд Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

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