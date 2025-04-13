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Царьград

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Крымский сад стал федеральной жемчужиной: 17 тыс. редких растений на 885 га

Крымский сад стал федеральной жемчужиной: 17 тыс. редких растений на 885 га

Правительство России утвердило создание федерального ботанического сада в Крыму. Никитский ботанический сад в Ялте получил новый статус, что способствует сохранению и исследованию более 17 тысяч видов растений на площади 885 га.

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