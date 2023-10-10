Врач рассказала, кто подвержен подагре и что будет, если не лечить "болезнь королей"

При этой патологии в организме происходит нарушение обмена веществ, из-за чего начинают накапливаться и откладываться соли мочевой кислоты Подагра — заболевание, которое может привести к серьезным нарушениям во многих органах и системах организма.
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