FT: Власти Турции просят провайдеров ограничить работу VPN перед выборами

По данным издания Financial Times, руководство Турции обратилось к интернет-провайдерам страны с просьбой ограничить функционирование ряда VPN-сервисов на время муниципальных выборов, которые запланированы в государстве на март текущего года.
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