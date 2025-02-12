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ACIE: новая терапия разрушила опухоли в груди, не повредив здоровые ткани

ACIE: новая терапия разрушила опухоли в груди, не повредив здоровые ткани

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде и Мичиганского государственного университета создали новый класс светочувствительных химикатов — соли цианин-карборана, которые могут значительно улучшить лечение агрессивных форм рака, таких как метастатический рак груди.

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