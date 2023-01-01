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Иван Ургант впервые вышел на связь после исчезновения из новогоднего эфира

Иван Ургант впервые вышел на связь после исчезновения из новогоднего эфира

Шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир после февраля 2022 года. Его ведущий Иван Ургант впервые вышел на связь с подписчиками после исчезновения из новогоднего эфира и намекнул на свое возвращение на телеэкраны, передает «Вокруг ТВ».

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