Иван Ургант впервые вышел на связь после исчезновения из новогоднего эфира

Шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир после февраля 2022 года. Его ведущий Иван Ургант впервые вышел на связь с подписчиками после исчезновения из новогоднего эфира и намекнул на свое возвращение на телеэкраны, передает «Вокруг ТВ».