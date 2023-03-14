Появилось видео погони за пьяным нарушителем на Васильевском острове

21-летний безработный стал фигурантом сразу нескольких административных дел. Стало известно, чем закончилась погоня за водителем «Жигулей», который решил не останавливаться на требования сотрудников ДПС и попытался скрыться на Васильевском острове.
21-летний безработный стал фигурантом сразу нескольких административных дел. Стало известно, чем закончилась погоня за водителем «Жигулей», который решил не останавливаться на требования сотрудников ДПС и попытался скрыться на Васильевском острове.
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