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Появилось видео погони за пьяным нарушителем на Васильевском острове

21-летний безработный стал фигурантом сразу нескольких административных дел. Стало известно, чем закончилась погоня за водителем «Жигулей», который решил не останавливаться на требования сотрудников ДПС и попытался скрыться на Васильевском острове.

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