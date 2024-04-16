В японских банях действуют строгие правила: в России все по-другому

Удивительное рядом.В Японии бани называются онсэнами, и пользуются они огромной популярностью. Что уж говорить, если даже капсульные отели оснащены горячими источниками и предлагают своим посетителям расслабляющие водные процедуры.
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