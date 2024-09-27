В парламенте Узбекистана призвали МИД РФ "заниматься своими делами"

Там считают, что реакция российских властей на избиение школьника учительницей — попытка "поднять шум на пустом месте" Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал МИД России "заниматься своими делами" в связи с делом учительницы, избившей школьника за использование русского языка.