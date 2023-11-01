Дешевый минтай станет вкуснее лосося. Рецепту научил восточный повар

Недорогой минтай вполне можно приготовить так, что его предпочтут лососю и опытные гурманы. Просто не нужно его сразу обжаривать: восточный повар посоветовал, как раскрыть весь вкус рыбы при помощи маринада и острого соуса.
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