Steak Lovers
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Steak Lovers

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Дешевый минтай станет вкуснее лосося. Рецепту научил восточный повар

Дешевый минтай станет вкуснее лосося. Рецепту научил восточный повар

Недорогой минтай вполне можно приготовить так, что его предпочтут лососю и опытные гурманы. Просто не нужно его сразу обжаривать: восточный повар посоветовал, как раскрыть весь вкус рыбы при помощи маринада и острого соуса.

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ЛЗ
Лариса Золотарева
А питьевая сода для чего?
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2 д.
ВД
Вовладар Даров
От изжоги!
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