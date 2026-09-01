Водитель грузовика переехал лежащего на дороге мужчину

В Дзержинском районе Калужской области в ДТП погиб мужчина. По данным прокуратуры, 31 августа около 19:30 на дороге в районе поселка Пятовский под Калугой, при подъезде к карьеру водитель грузовика совершил наезд на 46-летнего мужчину, который лежал на проезжей части.
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