Водитель грузовика переехал лежащего на дороге мужчину

В Дзержинском районе Калужской области в ДТП погиб мужчина. По данным прокуратуры, 31 августа около 19:30 на дороге в районе поселка Пятовский под Калугой, при подъезде к карьеру водитель грузовика совершил наезд на 46-летнего мужчину, который лежал на проезжей части.