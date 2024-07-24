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Жителя Новосибирска оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера в Дзержинском районе

Жителя Новосибирска оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера в Дзержинском районе

Жителя Новосибирска оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера в Дзержинском районе. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в мае этого года местный житель запустил незарегистрированный беспилотник вблизи жилого комплекса "Звезда", расположенного в зоне контроля Новосибирского аэродрома (Толмачево).

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