АЛУФЬЕВО

10 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • николай лебедев
    Кому это колесо уперлось, чтобы президент его открывал? Скоро уподобимся хохлам-сортиры будем открывать с перерезание...Собянин и Путин о...
  • Ивановна
    Благодарю за информациюВ студенческой ст...
  • Andrew
    Эт чё, надо постить эту хрень в разделе "Развлечения"?Агрессивный собач...

С начала года сотрудники Фонда развития территорий провели более 140 тысяч устных консультаций

С начала года сотрудники Фонда развития территорий провели более 140 тысяч устных консультаций

Время ожидания ответа оператора теперь составляет менее тридцати секунд Только за август 2022 года специалисты контакт-центра Фонда развития территорий обработали свыше 16,5 тысяч звонков, предоставив устные консультации пострадавшим дольщикам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх