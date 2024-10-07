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MG 3 Hybrid 2024 года: обзор китайского гибридного хэтчбека

MG 3 Hybrid 2024 года: обзор китайского гибридного хэтчбека

Компания MG выпустила свой первый гибрид с замкнутым контуром на некоторых зарубежных рынках. Китайский гибридный хетчбэк MG 3 Hybrid получит новую безопасность и технологии, но будет стоить значительно дороже предыдущей бюджетной модели.

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