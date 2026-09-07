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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вальтер Уокер выложил фото с медведем: «Приезжайте в Россию и познакомьтесь с моим новым другом»

Боец UFC Вальтер Уокер сфотографировался с медведем. Уокер выложил фото с медведем в соцсети и подписал: «Приезжайте в Россию и познакомьтесь с моим новым другом».

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