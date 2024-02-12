В Тазовском оленеводы передали 6 тонн мяса на тушенку для СВО

Жители Антипаютинской тундры Тазовского района Алексей Яптик и Альберт Лапсуй передали в добровольческую организацию «Сердце Ямала», которая занимается сбором и доставкой «гуманитарки» в зону СВО, 6 тонн оленины.
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