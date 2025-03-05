Собирательное назначение: в войсках освоили производство багги

Российские военные освоили производство багги непосредственно в зоне СВО. Ремонтно-восстановительные подразделения собирают их из комплектующих трофейного транспорта, а также не подлежащей восстановлению техники.
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