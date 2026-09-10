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Крымская газета

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Учебные стрельбы пройдут в Феодосии 10 сентября

Учебные стрельбы пройдут в Феодосии 10 сентября

Сегодня в Феодосии пройдут учебные стрельбы, сообщили в пресс-службе администрации города. Мероприятия будут проходить с 19:00 до 22:00.

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