Москва очистит 2000 сооружений: с апреля стартуют масштабные работы

Комплекс городского хозяйства Москвы приступил к промывке инженерных сооружений. Вице-мэр Петр Бирюков сообщил о планах привести в порядок 2000 объектов до конца апреля, включая мосты, тоннели и фонтаны, задействовав 2000 рабочих и 250 единиц техники.
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