Более 3,5 тыс. семей в Ивановской области оформили меру поддержки - региональный материнский капитал

Напомним, в целях оказания дополнительной поддержки многодетным семьям при рождении третьих и последующих детей в Ивановской области по инициативе губернатора Станислава Воскресенского выплачивают региональный материнский (семейный) капитал.
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