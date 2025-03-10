Вяземский завод выплатил более 9 млн. рублей долгов по зарплатам

Гострудинспекция продолжает работу по взысканию оставшихся сумм для сотрудников предприятия в смоленском райцентре Выплачена задолженность по зарплатам, суммарно 9,284 млн руб, перед 80 работниками компании по выпуску безалкогольных напитков ООО «Сила Воина Евразия» в Вязьме Смоленской области.