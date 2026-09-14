Президент США Дональд Трамп: Украина и Россия согласились не атаковать энергетику друг друга. «Мировые цены на дизель в основном растут из-за российско-украинской войны, а не из-за Ирана», — уверяет президент США.
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