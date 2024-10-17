На 6 млн рублей оштрафовали подрядчика в Иркутске за срыв ремонта дорог

Прокуратура Иркутской области завершила расследование по факту нарушений сроков строительства дорог в Дзержинском муниципальном образовании Иркутского района, сообщает пресс-служба регионально прокуратуры.
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