В случае бойкота Суперкубка «Спартак» могут оштрафовать на сумму от 20 000 до 150 000 рублей

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Михаил Прокопец рассказал, какие санкции грозят «Спартаку» за бойкот Олимп Суперкубка России. Спортивный юрист высказался о матче между красно-белыми и «Зенитом», который пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге.