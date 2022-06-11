В случае бойкота Суперкубка «Спартак» могут оштрафовать на сумму от 20 000 до 150 000 рублей

Михаил Прокопец рассказал, какие санкции грозят «Спартаку» за бойкот Олимп Суперкубка России. Спортивный юрист высказался о матче между красно-белыми и «Зенитом», который пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге.
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