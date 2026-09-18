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Спорт Уик-Энд

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Орлов советует Карпукасу подтянуть физику и равняться на полузащитника «Краснодара» Кривцова

Орлов советует Карпукасу подтянуть физику и равняться на полузащитника «Краснодара» Кривцова

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру хавбека «Зенита» Артема Карпукаса в матче 9-го тура РПЛ с «Балтикой» (3:2).

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