В приграничье блицкриг, ВС РФ расширяют плацдарм под Волчанском

Как сообщил aif.ru со ссылкой на военного эксперта Александра Перенджиева, российская армия продолжает расширять плацдарм на подступах к Белому Колодезю — ключевому опорному пункту ВСУ к югу от Волчанска.
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