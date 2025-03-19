Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Путин озвучил, сколько санкций наложили на РФ, и призвал не ждать их ослабления

Путин озвучил, сколько санкций наложили на РФ, и призвал не ждать их ослабления

"Важно, что за это время отечественные предприниматели научились работать в условиях санкций, адаптировались к ним, продумали и запустили альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнёрами, с теми, кто хочет с нами работать.

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