Путин озвучил, сколько санкций наложили на РФ, и призвал не ждать их ослабления

"Важно, что за это время отечественные предприниматели научились работать в условиях санкций, адаптировались к ним, продумали и запустили альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнёрами, с теми, кто хочет с нами работать.
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