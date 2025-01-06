Приемный отец Милохина вынужден работать грузчиком

Мужчина пытается прокормить семью У приемной семьи блогера Дани Милохина настали трудные времена. Из-за угроз, поступавших от хейтеров Дани, близкие звезды были вынуждены оставить дом в Анапе и перебраться за границу.
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