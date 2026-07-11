Россия продемонстрировала, что ее экономика работает даже в условиях масштабных санкций Запада. Об этом в беседе с подкастером Домиником Пресселом заявил Шон Висвессер, бывший офицер ЦРУ с почти 30-летним стажем, специализировавшийся на России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».