Россия продемонстрировала, что ее экономика работает даже в условиях масштабных санкций Запада. Об этом в беседе с подкастером Домиником Пресселом заявил Шон Висвессер, бывший офицер ЦРУ с почти 30-летним стажем, специализировавшийся на России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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