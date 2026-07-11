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Политнавигатор

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Отставной ЦРУшник скрежещет зубами: «Россия оказалась весьма стойкой»

Отставной ЦРУшник скрежещет зубами: «Россия оказалась весьма стойкой»

Россия продемонстрировала, что ее экономика работает даже в условиях масштабных санкций Запада. Об этом в беседе с подкастером Домиником Пресселом заявил Шон Висвессер, бывший офицер ЦРУ с почти 30-летним стажем, специализировавшийся на России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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