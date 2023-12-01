Наргиз развели на откровенность: как певица просит ВСУ запустить по Донбассу именную ракету Евгения КомароваРоссийские общественные деятели призывают к проверке финансовых связей популярной певицы Наргиз Закировой после того, как она была депортирована из России и ей было запрещено въезжать в страну на 50 лет.