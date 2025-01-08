Студенты обновили Архангельский Музей занимательных наук

Дизайн придумали и воплотили в жизнь ребята из Высшей инженерной школы Северного Арктического федерального университетаДизайн придумали и воплотили в жизнь ребята из Высшей инженерной школы Северного Арктического федерального университетаМузей занимательных наук появился в университете 10 лет назад.
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