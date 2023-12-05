NBC узнал о провалившихся переговорах в сенате США по финансированию Украины

Демократическая и республиканская партии США не смогли найти компромисс по законопроекту о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, что позволило бы согласовать запрос американского президента Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня.
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