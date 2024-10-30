Помощь от Пугачевой, скандалы, разрыв с SHAMAN: как живет Виктор Дробыш

Между заслуженным артистом России Виктором Дробышем и певцом Прохором Шаляпиным возник конфликт. Из-за чего поссорились звезды, в каких еще скандалах был замечен продюсер, за что благодарен Алле Пугачевой? В каких скандалах был замечен Виктор Дробыш Виктор Дробыш в эфире шоу «Макарена» заявил, что у певца Прохора Шаляпина, известного участием в многочисленных телевизионных проектах, был настоящий талант.