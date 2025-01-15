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Джокович о 4-сетовике с Фарией: «По мудрому выражению мистера Медведева, если следующее поколение будет играть так же, у них будет все: деньги, девушки, казино»

Джокович о 4-сетовике с Фарией: «По мудрому выражению мистера Медведева, если следующее поколение будет играть так же, у них будет все: деньги, девушки, казино»

Он обыграл Жайме Фарию 6:1, 6:7(4), 6:3, 6:2. «Вчера Медведев играл пять сетов. По мудрому выражению мистера Медведева, если следующее поколение будет играть так же, у них будет все: деньги, девушки, казино».

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