Джокович о 4-сетовике с Фарией: «По мудрому выражению мистера Медведева, если следующее поколение будет играть так же, у них будет все: деньги, девушки, казино»

Он обыграл Жайме Фарию 6:1, 6:7(4), 6:3, 6:2. «Вчера Медведев играл пять сетов. По мудрому выражению мистера Медведева, если следующее поколение будет играть так же, у них будет все: деньги, девушки, казино».