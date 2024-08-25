Почти 18 миллионов: стала известна стоимость лекарства, необходимого Лещенко

Старый козёл,вся Россия по копейкам собирает больным детям и на войну,а этому никчёмному певцу,у которого и так деньги из жопы валятся всё за счёт государства-ни хрена себе радость.

Геннадий Бережнов

Ну вот как то не верю, что у Лещенко нет денег! Тут вот народная недавно мошенникам 200 млн. отвалила и видно, что не последние. Хватит уже прибедняться.