Лекарство, которое, предположительно, необходимо народному артисту РСФСР Льву Лещенко для лечения редкого заболевания, стоит почти 18 миллионов рублей.
Почти 18 миллионов: стала известна стоимость лекарства, необходимого Лещенко
Комментарии
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Федор Родников
Старый козёл,вся Россия по копейкам собирает больным детям и на войну,а этому никчёмному певцу,у которого и так деньги из жопы валятся всё за счёт государства-ни хрена себе радость.
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14 час.
Геннадий Бережнов
Ну вот как то не верю, что у Лещенко нет денег! Тут вот народная недавно мошенникам 200 млн. отвалила и видно, что не последние. Хватит уже прибедняться.
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13 час.
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