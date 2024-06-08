Латвийская культура заговорила с русским акцентом голосом Чулпан Хаматовой

Репертуар Латвийского национального театра никогда не отличался подобными дерзкими экспериментами. Даже в период советского единства и дружбы братских республик на этой сцене спектакли шли на национальном языке.
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