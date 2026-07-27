Высокопоставленный чиновник из Кремля открыто заявил, что путинский режим намерен и в будущем разжигать в Великобритании "экономические кризисы", социальные катаклизмы и забастовки мусорщиков, чтобы сделать жизнь британцев "максимально невыносимой".
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