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Курские новости

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Хинштейн попросил Мурашко допфинансирования для Курской области

Хинштейн попросил Мурашко допфинансирования для Курской области

Курская область получила 4,5 млрд рублей на ремонт Перинатального центра, вопросы детской больницы и льготные лекарства, но просит дополнительное финансирование для покрытия дефицита по медикаментам и зарплатам медработников.

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