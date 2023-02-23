Uspei.com

40 подписчиков

“Обесточь соседа”: на Украине появилась новая игра от компании YASNO

Украинский поставщик электроэнергии компании Yasno сообщил, что запустил браузерную игру-симулятор для диспетчеров системы распределения электроэнергии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх