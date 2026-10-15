Заразный рак представляет собой редкое явление, при котором раковые клетки передаются от одного организма к другому, и теоретически может встречаться у людей при совпадении крайне специфических условий.
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