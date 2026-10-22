В Германии задержали украинца за шпионаж в пользу России, сообщает Der Spiegel. 53-летнего уроженца Луганской области по имени Вадим задержали в округе Одер-Шпрее в Бранденбурге.
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