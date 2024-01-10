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Прогноз магнитных бурь на 11 января 2024 года

Прогноз магнитных бурь на 11 января 2024 года

Прогноз магнитных бурь на 11 января 2024 года Евгения КомароваПрошедший декабрь показал несколько мощных магнитных бурь.

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