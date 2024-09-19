В Ярославской области осудили 13 человек за неповиновении полиции

Группа вооруженных мужчин не пожелавших подчиниться требованию полиции в Тутаеве, Ярославской области, была осуждена Тутаевским городским судом сообщила 19 сентября пресс-служба Ярославского областного суда.
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