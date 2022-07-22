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Киевский режим приготовил очередную провокацию в Славянске на Донбассе

Киевский режим приготовил очередную провокацию в Славянске на Донбассе

Все действия украинских боевиков, которые переоделись в форму с георгиевскими ленточками и демонстративно грабили и применяли физическое насилие к мирным жителям, снимали на камеры украинские специалисты информационно-психологических операций.

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