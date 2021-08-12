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«Прекрасная Россия будущего» – мечта оппозиционера!

«Прекрасная Россия будущего» – мечта оппозиционера!

Моё - В.А. предисловие:наши коммунисты требуют тоже самое. Какое удивительное совпадение интересов, не правда ли? ================================================ Несколько раз, встречал я такой термин – «ПРБ», или же «Прекрасная Россия будущего».

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