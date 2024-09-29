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Враг наглеет: США передают нацистам дальнобойные авиабомбы

Враг наглеет: США передают нацистам дальнобойные авиабомбы

Предупреждение Владимира Путина пока не подействовало. Запад продолжает наглеть. Джо Байден поручил Пентагону передать украинским нацистам планирующие управляемые авиабомбы дальнего действия (Joint Standoff Weapon – JSOW).

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
А мы сидим и смотрим как  они эти ракеты  везут по ЖД дорогам на фронт. Очень трудно сообразить, что если эти дороги разрушить, то возить будет и не на чем. Но по этим дорогам ездят ещё и  зарубежные гости ,а это персоны,  которые не подлежат уничтожению. Что то странное  происходит в наших войсках. Похоже ,что есть заинтересованное лицо,оберегающее свою прибыль.....
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1 д.
МБ
Михаил Бердников
А мы смотрим на то,как Запад закупает больше стратегического сырья и продолжает помощь Окраине...пора прекратить поставки,найти других лояльных покупателей
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21 час.
Eduard
А Путин уверен,что они одумаются?Я не уверен!
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19 час.

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