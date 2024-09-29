Враг наглеет: США передают нацистам дальнобойные авиабомбы

ИО

Игорь Овчаренко

А мы сидим и смотрим как они эти ракеты везут по ЖД дорогам на фронт. Очень трудно сообразить, что если эти дороги разрушить, то возить будет и не на чем. Но по этим дорогам ездят ещё и зарубежные гости ,а это персоны, которые не подлежат уничтожению. Что то странное происходит в наших войсках. Похоже ,что есть заинтересованное лицо,оберегающее свою прибыль.....