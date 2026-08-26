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Живая Кубань

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Пожар в Котовске: склад Wildberries полностью уничтожен после удара БПЛА. Двое пострадавших, 16 сбитых дронов и повторная атака на логистический центр

Пожар в Котовске: склад Wildberries полностью уничтожен после удара БПЛА. Двое пострадавших, 16 сбитых дронов и повторная атака на логистический центр

Пожар в Котовске: склад Wildberries полностью уничтожен после удара БПЛА. Двое пострадавших, 16 сбитых дронов и повторная атака на логистический центрВ городе Котовске Тамбовской области в результате атаки украинских беспилотников полностью выгорел складской комплекс компании Wildberries.

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