Пожар в Котовске: склад Wildberries полностью уничтожен после удара БПЛА. Двое пострадавших, 16 сбитых дронов и повторная атака на логистический центр

Пожар в Котовске: склад Wildberries полностью уничтожен после удара БПЛА. Двое пострадавших, 16 сбитых дронов и повторная атака на логистический центрВ городе Котовске Тамбовской области в результате атаки украинских беспилотников полностью выгорел складской комплекс компании Wildberries.
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