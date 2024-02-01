Бизнес-омбудсмен Татарстана помог устранить препятствия в получении льготного лизинга для производителя медицинского инструмента

К Уполномоченному при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей, помощнику Раиса Республики Татарстан Фариду Абдулганиеву обратился директор казанского общества с ограниченной ответственностью с просьбой помочь разрешить вопрос получения льготного лизинга на приобретение медицинского оборудования.