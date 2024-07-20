Фицо обсудил со Шмыгалем ограничения на транзит нефти из РФ через Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел переговоры с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем, обсудив с ним запрет на транзит российской нефти через Украину, сообщает канцелярия словацкого правительства.
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